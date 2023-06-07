Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kış ayları şartlarından dolayı bozulan yollarda asfalt onarım işlemi yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova genelinde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında yaşanan yağışlardan ötürü bozulan ve deforme olan yollar için seferberlik başlatan Çayırova Belediyesi, vatandaşların konfor ve güvenliği için yoğun efor sarf ediyor.

Bu kapsamda belediye tarafından tespit edilen sokaklar ve Çayırovalılardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan asfaltlarda yama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Asfalt silindiri, asfalt döküm aracı ve kepçe ile yollardaki bozukluklara anında müdahale eden ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.