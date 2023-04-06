Çayırova’ya değer katan projeleri tek tek hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.KOCAELİ (İGFA) - Söz verdiği projelerden daha fazlasını Çayırova’ya kazandıran Başkan Çiftçi, projeleri yakından takip ediyor. Başkan yardımcılarıyla birlikte saha gezisi yapan Çiftçi, tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan projelerin son durumlarını yerinde gördü.

Engelliler Merkezi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık Ofisi ve Spor Salonu, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yeni Mezarlık Alanını gezen yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, inşaatı devam eden yatırımları da yerinde inceledi.

Çayırova’ya yeni bir kimlik kazandıracak ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Kent Meydanı inşaatında incelemelerde bulunan Çiftçi, üç katlı otopark ve camii yapılan alanda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çiftçi’nin Çayırova’da ileride yaşanabilecek trafik sorununa çözüm olması için kent meydanında yaptığı katlı otoparkın üçüncü katında kalıp ve demir imalatı devam ediyor. Çiftçi, yerini ürettiği 31 dönüm alan üzerine kurulan ve şehrin içindeki küçük işletmeleri bir çatı altında toplayacak Çayırova Küçük Sanayi Sitesi ile Çayır Park olarak söz verdiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin inşaatını yaptığı Çayırova Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.