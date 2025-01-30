Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üniversite öğrencileriyle buluştu.



Türkiye’nin birçok yerinde başarıyla üniversite hayatına devam eden Çayırovalı öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çiftçi, gençlerle sohbet edip görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Tıptan, makine mühendisliğine, ilahiyattan öğretmenliğe, eczacılıktan matematik mühendisliğine kadar birçok alanda eğitim hayatlarını sürdüren Çayırovalı gençler, Başkan Çiftçi’ye nazik davetleri için teşekkür ederken, hem Çayırova’yla ilgili hem de gelecekte yapmak istedikleri çalışmalarla alakalı Başkan Çiftçi’yle istişare gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, ellerinde bulunan fiziki imkanları gençlerimize, çocuklarımıza eğitim vermek adına kullandıklarını söyledi.