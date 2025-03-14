Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan öğrencilerle iftar sonrasında çay sohbetinde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan Çayırovalı gençlerle buluştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde iftar sonrasında gerçekleştirilen çay sohbetinde, Başkan Çiftçi, üniversite sınavı için ter döken gençlerle, karşılıklı sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Sınava 3 ay var ve bu son düzlükte sizlerle bir araya gelmek, sizleri görmek istedik. Ramazan ayındayız, bereketin ve merhametin her yerden hissedildiği bir aydayız. İnşallah hep birlikte bayrama da kavuşuruz. Üniversite sınavına hazırlandığınız için bütün hedefleriniz ona doğru. Allah yardımcınız olsun, başaracaksınız inşallah. Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi olarak, Çayırovalı gençlerimizi güzel üniversitelere yönlendireceğiz, sizlere inanıyoruz” dedi.

Başkan Çiftçi, gençlerden kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı.