Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol takımının sağlık sponsoru Merkez Prime Hastanesi oldu.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda iki şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon TBL’de mücadele eden ve ilk sezonda play-off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Bölgeye basketbolu sevdiren ve dolu tribünler önünde maçlarını oynayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru da netleşti. Yapılan protokolle birlikte Çayırova Belediyesi’nin sağlık sponsoru Merkez Prime Hastanesi oldu.

Merkez Prime Hastanesi’nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Basketbol Kulüp Müdürü Muhammet Nizamoğlu, Çayırova Belediyesi Basketbol Sportif Direktörü Can Altıntığ, Çayırova Belediyesi Basketbol Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu ve Merkez Prime Hastanesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Höbek katıldı. Atılan imzaların ardından sağlık sponsorluğu noktasında bir yıllık anlaşma sağlanırken, her iki taraf da protokolün hayırlı olmasını diledi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yetkilileri tarafından Höbek’e günün anısına plaket ve forma da hediye edildi.