Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin saha ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde, ilçe genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçenin yeşil alanlarında mevsimlik budama çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde, ilçe genelindeki tüm parklarda bayram temizliği gerçekleştiriyor. Ekipler, ilk olarak ilçedeki parklarda kaba temizlik yaparken, daha sonra arazözle birlikte ilçedeki parkları yıkayarak temizliyor. Yapılan bu çalışmalarla Ramazan Bayramı boyunca özellikle Çayırovalı çocuklar ve gençler tarafından yoğun olarak kullanılacak parkların daha temiz olması amaçlanıyor.

ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Çayırova Belediyesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Menderes Caddesi’nde vatandaşların şikayetlerine konu olan noktalarda asfalt yama çalışmaları yaparak, yol konforunu arttırdı. Yapılan işlemle birlikte şoförlerin hem sürüş güvenliği hem de yol konforu sağlanmış oldu. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda yol konforunu yükselten çalışmaların sürekli olarak devam edeceği belirtildi.