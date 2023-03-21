Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelindeki cami, mescit ve cem evini düzenli olarak temizleyen Çayırova Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethanelerde hummalı bir çalışma yaptı.

Ekipler camilerde cam, yer, halıları detaylı temizledi.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm ibadethaneler baştan aşağı temizlendi. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmaları sonrasında camiler Ramazan ayına hazır hale getirildi.