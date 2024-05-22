Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören minikler ve velileri, bahar etkinlikleri kapsamında piknikte buluştu.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla, Çayırovalı çocukların okul öncesi eğitimleri için bir merkez olan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde dönem sonuna doğru gidilirken, öğrenciler ve veliler renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirmeye devam ediyor.

Bahar aylarının gelmesi ve havaların güzelliğini fırsat bilen Çocuk Kulübü öğrencileri ve velileri, Çağdaşkent Mesire Alanı’nda piknik etkinliklerinde bir araya geliyor. Emek Çocuk Kulübü’nün bugün gerçekleştirdiği anne-çocuk piknik etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Veliler ve öğrenciler açık havada hep birlikte doyasıya eğlenerek, keyifli vakit geçirdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Emek Mahallesi’nde yer alan Çocuk Kulübü öğretmenleri, öğrenciler ve velileri hep birlikte Çağdaşkent Mesire Alanı’nda buluştu ve açık havada etkinlik yapmanın keyfini çıkardı. Anneler ve çocukları, halat çekme, kaşıkla top taşıma, körebe vb. oyunlarla hem sosyalleşti hem de çocuklarıyla beraber unutulmaz anlar yaşadı. Anneler ve çocukların gerçekleştirdiği halat çekme yarışı ise renkli anlara sahne olurken, minik çocukların yarışmayı kazandıktan sonraki sevinçleri görülmeye değerdi. Piknik programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.