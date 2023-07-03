Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı kayıtları 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı miniklerin ve gençlerin gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, eğitimi haftanın 5 günü yarım ve tam güne çıkarttığı çocuk kulüplerinde yeni eğitim öğretim yılı için kayıt süreci başladı.

4 yılda 4 bin 500 Çayırovalı miniğin eğitim aldığı çocuk kulüpleri 7 noktada Çayırovalılara hizmet veriyor. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca yarım ve tam gün eğitim alacak olan minikler için kayıtlar 4 Ağustos’ta sona erecek. Bu yıl 2018 doğumlu çocukların faydalanabileceği çocuk kulüplerine kayıt için gerekli evraklar, 4 adet fotoğraf, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi olarak duyuruldu.

KAYITLAR ÇOCUK KULÜPLERİNDE YAPILACAK

Okul öncesi eğitime kayıtlar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, Şehit İlker Çelikcan Çocuk Kulübü, Şehit Ömer Halisdemir Çocuk Kulübü, Yunus Ergüz Çocuk Kulübü, Türkan Göktürk Çocuk Kulübü ve Hakcan Döven Çocuk Kulübü’nde yapılacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yavrularımızın kişiliğinin şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanması, mili ve manevi değerlere bağlı, ülkesini seven birer nesil olarak yetişmesi için eğitime daima öncelik verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.