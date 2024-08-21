Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin arkasına inşa edilen Duyu Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çim serimi işleminin tamamlamasının ardından, Duyu Bahçesi’nde kauçuk serim işlemi başladı.KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki özel bireyler için bugüne kadar birçok proje üreten Çayırova Belediyesi, özel bireylerin hayatına dokunacak çalışmaları da hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve o günden bu yana özel bireylere hizmet veren Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin arkasına inşa edilen Duyu Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanmasıyla beraber ilçede yaşayan özel bireylerin ve ailelerinin sosyalleşmesine olanak sağlayacak Duyu Bahçesi’nde mobilya ve oyun grubu montajı, ağaç dikimi ve çim serim çalışmalarının ardından, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kauçuk serim işlemi gerçekleştiriliyor. Tamamlanmasının ardından ilçedeki özel bireylerin sosyalleşmesine imkan sunacak Duyu Bahçesi’nde, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kauçuk serim işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

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Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Duyu Bahçesi’nin tamamlanmasının ardından Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bireyler için bir kompleks olacak.