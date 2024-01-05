Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde, öğrencilere yönelik sanat kurslarında eğitimler aralıksız devam ediyor. Çayırovalı minikler ve gençler, kurslar sayesinde kendilerini geliştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Bilgi evlerindeki sanat kurslarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. ‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla Bilgi Evleri’ni daha donanımlı ve kaliteli bir hale getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri adına belediyenin tüm imkanlarını seferber ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde eğitim alan çocuklar ve gençler, sadece dersler noktasında değil, sanat eğitimi noktasında da kendilerine katkı sağlıyor. Uzman kadrolar eşliğinde sanat eğitimine devam eden gençler, birçok alanda aldıkları kurs eğitimleriyle içlerindeki cevheri keşfetme şansı bulurken, yarınlara daha iyi hazırlanıyor.

BİRÇOK ALANDA KURS İMKANI

Bilgi evlerinde eğitim alan Çayırovalı çocuklar ve gençler, sanat kurslarındaki birçok alanda kendilerini geliştiriyor. Bu doğrultuda eğitim alan çocuklar, bağlama, gitar, melodika, resim, satranç, piyano, keman ve drama branşlarında eğitim görme şansını yakalıyor. İlçedeki tüm mahallelerde bulunan sanat kursları hakkında bilgi almak isteyen Çayırovalı öğrencilerin, kendi mahallelerindeki bilgi evlerine başvurması gerekiyor