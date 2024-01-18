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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, inşası tamamlanan Engelliler Merkezi’nde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Engelliler Merkezi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnşaat ve iç tefrişat çalışmaları tamamlanan Çayırova Engelliler Merkezi, yürütülen çevre düzenleme çalışmasının akabinde Çayırova’daki özel bireyler ve ailelerinin kullanımına sunulacak.

Başkan yardımcıları ve birim müdürüyle birlikte Engelliler Merkezi’ne giden Başkan Çiftçi, yoğun bir tempoyla devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı. Başkan Çiftçi, yapılan çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve merkezin Çayırova’daki özel bireylerin kullanımına açılacağını dile getirdi.

Yoğun bir engelli nüfusunun yaşadığı Çayırova’da, büyük bir ihtiyaç olan Engelliler Merkezi’nde çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova’da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak proje, ilçedeki özel bireyler için her şeyin düşünüldüğü kompleks bir tesis. Merkezde; derslikler, eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, engelsiz kafeterya, kültür merkezi, atölyeler ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında merkezin giriş katında özel bireylere yönelik 2. ve 3. kademe özel eğitim okulu da yer alacak.