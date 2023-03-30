Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırın ve unlu mamüller üreten işletmeleri denetledi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların sağlığı ve huzuru için ara vermeden denetimlerine devam eden zabıta ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol etti. Fırınların imalathane, depo ve satış noktalarında incelemede bulunan zabıta ekipleri, işletme sahibi ve çalışanlara hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Bu arada işyerlerinde ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de gerçekleştiren ekipler fırın ve unlu mamüllerinin yanı sıra rutin olarak yaptığı market ve pazar denetimlerini de arttırdı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.