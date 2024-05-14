Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerin avlularında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmasına devam ediyor. Bugüne kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçedeki ibadethanelerin içlerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiren, bu sayede de ilçe sakinlerinin daha temiz ve rahat ortamda ibadet etmesine imkan sunan Çayırova Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle de birlikte ibadethanelerin avlularında dip köşe temizlik gerçekleştiriyor. Belirlenen program çerçevesinde her gün bir ibadethaneye giden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerin avlusunu pırıl pırıl yapıyor.

DİP KÖŞE TEMİZLENİYOR

Yıkama aracıyla birlikte, program çerçevesince belirlenen ibadethaneye giden ekipler, burada ilk olarak yaptıkları süpürme ve yıkama işlemlerinin ardından köpüklü suyla birlikte avluların en uç köşesine kadar fırçalama işlemi gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler daha sonra tazyikli suyla beraber avluların her köşesini temizliyor. Çayırovalılar ilçedeki ibadethanelerde gerçekleştirilen bu çalışmadan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ederken, Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, avlu temizliklerinin belirlenen program çerçevesince devam edeceğini belirtti.