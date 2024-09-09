2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk ders zilini Çayırova protokolü hep birlikte çaldı. Yenimahalle İlkokulu’nda yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcı için minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ders zili çaldı. Yenimahalle İlkokulu’nda gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, birim müdürleri, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Recep Demir gerçekleştirdi ve yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“RABBİM BAHTINIZI AÇIK EYLESİN”

Demir’in ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, “Yeni bir eğitim öğretim döneminin başındayız. Heyecanlı ve hazır mısınız çocuklar? Rabbim bahtınızı açık etsin. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Geçtiğimiz 5,5 yıllık dönemde eğitim ve öğretime nasıl destek verdiysek, bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, hepiniz çok güzelsiniz ve pırıl pırıl bir geleceğe emin adımlarla yol alıyorsunuz. Bizler iyilik ve güzellik adına bütün hayatımızı merhametle donatacağız. Sevgili çocuklar ve gençler, okulunuza devam ederken, en az bir branşta sporla ilgilenin, en az bir enstrüman öğrenin ve bol bol kitap okuyun. Rabbim bahtınızı açık eylesin” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ İZLENDİ

Başkan Çiftçi’nin ardından konuşma gerçekleştiren Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, “2024-2025 eğitim, öğretim yılınızı coşkuyla kutluyor, hepinize sağlıklı huzurlu bir yeni dönem diliyorum” dedi. Kaymakam Önal öğretmenlik mesleğinin de önemine dikkat çekerken, öğrencilere de başarılar diledi. Konuşmaların ardından Yenimahalle İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edilirken, Çayırova protokolü yeni ders zilini hep birlikte çaldı. Daha sonra Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet sınıflarına çıkan öğrencilerle buluşup sohbet etti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.