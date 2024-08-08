Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya vb. kaba atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Temiz toplum, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda ilçede birçok konuda geri dönüşüm çalışmaları yapan Çayırova Belediyesi, Çayırovalıların kaba atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor. Kendilerine gelen talep doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, kaba atıkları belirlenen noktalardan topluyor. İlçe sakinlerinin artık kullanmadığı koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya vb. eşyaları toplayan Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde bu atıkları geri dönüşüme tabi tutuyor.

“GERİ DÖNÜŞÜME KATKIDA BULUNUN”

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Kaba atıklarınızı çöp konteynerinin yanına bıraktıktan sonra belediyemizin Sıfır Atık Hattı'ndan WhatsApp ile iletişim kurarak adresini bildirirseniz hemen gelip alıyoruz. Hem çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunun, hem de geri dönüşümün destekçisi olun. Sıfır Atık Hattı: 0531 382 51 50” ifadeleri kullanıldı.