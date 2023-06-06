Çayırova Belediyesi Kurban Satış Yeri için kura çekimi, belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Toplamda 163 çadır yeri için yapılan kura çekimi sonunda, hayvan pazarında satış yapacak esnafların yerleri belirlenmiş oldu.KOCAELİ (İGFA)- Çayırova’da kurban satış yeri için kura çekimi tamamlandı. Bu yıl da Akse Mahallesi’nde kurulacak kurban pazarı için çekilişe katılan esnafların satış yerleri belli oldu.

Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Uyar ve kurban pazarı esnafı katıldı.

Kura öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Arıkboğa, “Çayırova Belediyesi olarak yıllardan bu yana kurban satış alanı ve kesim yeri hizmetini vermeye çalışıyoruz. Bu sene çadır alanımız için çok fazla talep oldu. Bu sene kurban yerleri için ilanımızı duyurur duyurmaz, 163 çadır tamamlandı. Bizim kurban satış alanlarımızda geçen yıllarda olduğu gibi duş yerleri, tuvalet, mescit, çay, kahve ve yemek hizmeti sunabilecek başka bir alanımız var” dedi. Konuşmanın ardından, kurban yerleri için kura çekimi gerçekleşti.

Yapılan çekiliş sonrasında; 49 adet büyükbaş tek çadır, 20 adet küçükbaş tek çadır, 39 adet büyükbaş çift çadır ve 8 adet küçükbaş çift çadırda satış yapacak esnafların yerleri belirlendi.