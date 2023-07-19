Çayırova Belediyesi KPSS’ye hazırlanan gençler için Akse ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanelerinin, sınava kadar 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da YKS’ye hazırlanan gençlerin her zaman yanında olan ve onlar için ilçede bulunan halk kütüphanelerini sınav süreci boyunca 7 gün 24 saat açık olacağını duyuran Çayırova Belediyesi, bu kez de KPSS’ye hazırlanan gençlere müjde verdi.

KPSS sınavı süreci boyunca Akse İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi, sınava hazırlanan Çayırovalılar için 7/24 açık olacak.

KPSS’ye hazırlanan Çayırovalıların daha ferah ve daha rahat imkanlarda, kaynaklara ulaşmakta sıkıntı çekmeden sınava hazırlanabilecekleri halk kütüphanelerinin, sınav süreci boyunca 7 gün 24 saat açık olduğunu müjdeleyen belediye yetkilileri, “Çayırova Belediyesi olarak, sınava hazırlanan gençlerimizin yanında olmaya ve onlara destek sunmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz KPSS’ye rahat bir ortamda hazırlanabilsin diye halk kütüphanelerimiz bu süreçte 7/24 hizmet verecek” ifadelerini kullandı.