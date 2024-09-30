Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iki gün boyunca etkili olması beklenen yoğun yağışlarda herhangi bir aksilik yaşanmaması amacıyla mazgal temizliği gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mazgal temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler ışığında ilçe genelinde dün gece itibariyle başlayan ve iki gün boyunca devam etmesi beklenen yağışlı havalarda, Çayırova’da herhangi bir aksilik yaşanmaması adına düğmeye basan Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde menfez ve mazgal temizliği gerçekleştiriyor.

5 ekip halinde sahada çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, olası yağışlar sonrasında tıkanma, sel, koku ve taşkın riskini ortadan kaldırmak adına 7/24 saha çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki mazgallarda ve menfezlerde detaylı temizlik gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buralarda biriken atıkları toplayarak, yağmur sularının herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması adına titizlikle çalışıyor. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Olası su baskınlarına karşı tedbirlerimizi alıyoruz! Ekiplerimiz, ilçemizdeki mazgalları titizlikle temizleyerek su akışını sağlıklı hale getirdi. Şehrimizin güvenliği için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.