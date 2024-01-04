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Çayırova Belediyesi veteriner hekimleri, Güzeltepe İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara sokak hayvanları hakkında bilgilendirici bir seminer verdi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yaratılanı sev, yaratandan ötürü’ anlayışıyla canlı odaklı hizmetlerini sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçenin yarınlarını oluşturacak çocukları da bilinçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay hizmete açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan Çayırova Belediyesi veteriner hekimleri, Güzeltepe İlkokulu’ndaki çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte Çayırova Belediyesi veteriner hekimleri, Güzeltepe İlkokulu öğrencilerine sokak hayvanları hakkında seminer verdi ve miniklere hayvan sevgisi aşıladı.

VETERİNERLER BİLGİLENDİRDİ

Sokak hayvanları hakkında öğrencileri bilgilendiren veteriner hekimler, Çayırovalı çocuklara kediler ve köpekler hakkında bilgi verdi. Ayrıca seminer kapsamında çocuklara sokak hayvanlarını nasıl beslemeliyiz, hasta bir hayvan gördüğümüzde ne yapmalıyız, hayvanlara nasıl yaklaşmalıyız, kedilere ve köpeklere nasıl davranmalıyız gibi konularda da bilgi aktarıldı. Verimli geçen seminerin ardından, Güzeltepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri kendilerini bilgilendiren Çayırova Belediyesi veterinerlerine teşekkür etti.