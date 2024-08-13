Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalıların sosyal yaşam alanlarını daha kaliteli hale getirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Osman Yağmurdereli Parkı’nda revize çalışması başlatırken, cadde refüjlerde de bitki dikim ve yenileme yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerinin sosyal yaşam alanlarını daha konforlu ve keyifli hale getirebilmek adına çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, Çayırova’daki yeşil alanlarda ve parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Akse Mahallesi’nde yer alan ve Çayırovalıların yoğun olarak kullandığı parkların başında gelen Osman Yağmurdereli Parkı baştan aşağı yenileniyor. Parka geçtiğimiz aylarda inşa edilen ve Çayırovalıların hizmetine açılan halı sahanın ardından, mevcut oyun grubu, banklar ve kamelyaların olduğu alan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor.

REFÜJLERDE YENİLEME VE BİTKİ DİKİM

Parklardaki yenileme çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bununla birlikte ilçedeki ana caddelerde bulunan refüjleri de daha estetik hale getiriyor. Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan refüjlere bitki dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, Emek Mahallesi’nde bulunan Bosna Caddesi’ndeki refüjde de taş döşeme ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.