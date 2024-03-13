Çayırova Belediyesi, Mübarek Ramazan Ayı’na özel ilçedeki camilerde program düzenliyor. Teravih namazları öncesinde hafız ve duahanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek programlar, Ramazan ayı boyunca sürecek.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği programlarla Çayırovalıların sosyal yaşamlarına katkılar sunan Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında da düzenlediği programlarla, bu mübarek ayda hafızlar ve duahanlarla Çayırovalıları buluşturuyor. İlçedeki camilerde teravih namazı öncesinde gerçekleşen programlarda hafız ve duahanlarla, Çayırovalılar Ramazan ayının maneviyatı hep birlikte yaşıyor. Teravih namazı sonrasında ise Çayırovalılara lokma ve Osmanlı Şerbeti ikramı gerçekleştiriliyor. İlki dün Hacı Perihan Kayar Camii’nde Dünya Kur’an-ı Kerimi Okuma Birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programlar, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

PROGRAM YERLERİ BELLİ OLDU

Ramazan ayına özel programlar 14 Mart Perşembe Ensar Camii’nde, 16 Mart Cumartesi Veysel Karani Camii’nde, 18 Mart Pazartesi günü Çayırova Merkez Camii’nde, 20 Mart Çarşamba günü Mescid-i Aksa Camii’nde, 22 Mart Cuma günü Hoşseda Camii’nde, 24 Mart Pazar Günü Yenimahalle Merkez Camii’nde, 26 Mart Salı Günü Toki İrşad Camii’nde, 28 Mart Perşembe günü Garipler Camii’nde, 3 Nisan Çarşamba günü Bedir Camii’nde ve 5 Nisan Cuma günü ise Osman Nuri Aksoy Camii’nde gerçekleştirilecek.