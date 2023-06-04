Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın 2. Lig kutlaması, büyük bir coşkuya sahne oldu. Türk Rock Müziği’nin sevilen isimlerinden Kıraç’ın da konser verdiği kutlamalara katılım yoğun oldu.KOCAELİ (İGFA) - Sporda elde ettiği başarılarla yıldızı parlayan ve bir marka haline gelen Çayırova’da şampiyonluk coşkusu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü final maçında Kapaklıspor’u son saniye basketiyle yenerek ikinci ligde şampiyonluğa adını yazdıran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın büyük başarısı, ilçede coşkuyla kutlandı. Şampiyonluk programına spor kenti Çayırova vizyonuyla, parkede gelen iki yıldaki iki şampiyonluğun mimarı olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın kahraman basketbolcuları ile basketbol takımı teknik heyeti ve Çayırovalılar katılım sağladı. Şampiyonluk etkinlikleri kapsamında ilk olarak basketbol takımı üstü açık otobüste, kazandıkları kupayla ilçe sakinlerini selamladı. Otobüsün, belediye önündeki kutlama alanına gelmesiyle birlikte, şampiyonluk töreninde heyecan doruğa çıktı.

“ÇAYIROVA’YI SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ DEDİK”

Belediye önünde kurulan sahnede şampiyon sporcular ve teknik heyet tek tek anons edildi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Biz yaklaşık 4 sene önce sizlerin destekleriyle yola çıktığımızda, Çayırova’mızı spor şehri yapacağız dedik ve bu hedef doğrultusunda hızlı bir şekilde yola koyulduk. Bu noktada amacımız 7’den 70’e spor yapmak isteyen tüm kardeşlerimizin yapmak istediği spor noktasında belediye imkanlarından faydalanmasını sağlamaktı.

“ESERLERİMİZDEN BİRİSİ BURADA”

Rabbime hamdolsun geldiğimiz noktada eserlerimizden birisi burada, ben her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Amacımız şampiyon olmak veya madalya kazanmak değil, amacımız 7’den 70’e her bir bireyimizin spor yapması. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilmesinin önünü açma gayretinde bulunduk. Yaklaşık 2 sene önce kurduğumuz basketbol takımı iki sene üst üste şampiyon oldu. Final maçında saniye değil, 0.4’üncü saniyede şampiyonluğu aldık. Ben kardeşlerimi tebrik ediyorum.