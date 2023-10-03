Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserlerden biri olan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza hizmet vermek için gün sayıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, sevimli dostlar için hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

‘Yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ anlayışıyla göreve geldiği günden bu yana sokak hayvanları için bir çok hizmetler yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokak hayvanlarının rehabilite edilebileceği bir tesis için de düğmeye basmıştı. Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalarda ise sona gelindi. Yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından proje resmen hizmete açılacak. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanı başında bulunan Doğal Yaşam Alanı da can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılıyor.

BİRÇOK ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Çevre düzenlemesi ve tefrişat çalışmalarının ardından açılacak olan Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, kompleks yapısıyla dikkat çekiyor. Can dostlarımız için her şeyin düşünüldüğü Rehabilitasyon Merkezi’nde; sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Sokak hayvanlarının da rehabilite edileceği merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak.