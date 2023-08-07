Spora yaptığı yatırımlarla, ilçeyi bir spor kenti haline getiren Çayırova Belediyesi, kapalı spor salonunda tadilat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, ‘Spor kenti Çayırova’ vizyonuyla ilçedeki spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Kapalı Spor Salonu, baştan aşağı yenileniyor.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine çok önem veren ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Çiftçi, ilçede bulunan kapalı spor salonunun yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlçede spor yapan gençlerin sayısının büyük oranda artmasından dolayı yetersiz kalan mevcut salon, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan talebi doğrultusunda yenileniyor. Bugüne kadar birçok sporcu yetiştiren spor salonu, Çayırova Belediyesi tarafından modernize edilerek, Çayırova halkının hizmetine sunulacak. Çayırova İlçe Gençlik Spor Müdürü İbrahim Şahin, yapılan spor yatırımları kapsamında ilçede bugüne kadar sayısız başarıya imza atıldığını ve yapılan yenileme çalışmasının da bunun artarak devam etmesini sağlayacağını ifade etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ikinci kapalı spor salonu inşaatı da hızla devam ediyor. Yapımı tamamlandıktan sonra Çayırova’nın yeni spor merkezi haline gelecek alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aynı anda 9 branştan sporcuların antrenman yapabileceği sporcu fabrikası ile birlikte hayata geçirilen spor tesisleri, Çayırova’ya spor alanında sınıf atlatacak.