Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde boş arazilerde uzayan ve ilçe sakinlerini rahatsız eden yabani otların temizliklerini gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle beraber başlattıkları yabani ot temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelindeki boş araziler, parklar ve kavşak ile refüj alanları olmak üzere, yol ve kaldırımlarda da sürdürülen yabani ot biçim çalışmalarıyla birlikte ilçe sakinlerinin çevre konforu da artırılmış oluyor. Günün erken saatlerinde kalabalık gruplar halinde çalışmaya başlayan ekipler, ilçedeki tüm mahallelerde sokak sokak yabani ot temizliği yapıyor.

ÇEVRE KONFORU ARTIYOR

Yapılan yabani ot temizliği ile birlikte, ilçe sakinlerinin çevre konforu artırılırken, yaz aylarında vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan sinek ve haşere oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belirlenen plan ve program çerçevesinde ilçe genelinde yabani ot biçme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğinin altı çizildi.