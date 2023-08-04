Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulları kursuna Çayırovalı gençler, son deneme sınavlarına girerek, yaz okulu eğitimlerini tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulu dersleri tamamlandı.

Yaz boyunca Bilgi evlerinde ders alan Çayırovalı minikler ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezinde lise öğrencileri kendilerini geliştirdi. Gençlik merkezinde Sınava ve okula hazırlık yapan gençler, Türkçe, matematik, coğrafya, kimya, biyoloji ve rehberlik gibi derslerde eğitim aldı ve yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okula hazırlık konusunda önemli bir aşama kaydetmiş oldu. Bunun yanı sıra gençlik merkezi yaz okulunda öğrencilere gitar, bağlama, piyano, keman ve ahşap gibi de kurslar verildi.

EĞİTİM DENEME SINAVIYLA SONA ERDİ

3 Ağustos günü gençlik merkezi yaz okullarında son derslerine giren Çayırovalı gençler ise, aldıkları eğitim sürecini deneme sınavıyla noktaladı.

4 Ağustos Cuma günü deneme sınavına giren Çayırovalı gençler, öğrendikleri bilgileri deneme sınavıyla test etti. 3 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 5 haftalık bir eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulu eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.