Çayırovalı çocukların tercih ettiği branşlarda eğitim aldığı yaz spor okulları sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova’da yaz spor okulları eğitimleri bugün sona erdi. Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ardından gençlerin sevdikleri ve ilgi duydukları spor dallarında yapacakları antrenmanlarla yaz aylarını dolu dolu geçirmesini amaçlayan Çayırova Belediyesi, bu yaz da uzman eğitimcileriyle birlikte Çayırovalı çocukları sporla buluşturdu.

10 Temmuz’da başlayan yaz spor okulları dersleri yoğun geçen antrenmanların ardından bugün sona erdi. Çayırovalı çocuklar, talep ettikleri branşlarda hem yaz boyunca spor yaptı, hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Yaz spor okullarına kayıt yaptıran Çayırovalı çocuklar basketbol, cimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarında 10 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar eğitim aldı.

Yaz spor okulları sayesinde fiziksel ve zihinsel gelişimlerine ara vermeden devam eden ve ilgi duydukları spor dallarında eğitim alan Çayırovalı çocuklar, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.