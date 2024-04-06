Çayırova Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclis toplantısı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında bugün yapıldı. Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapılan meclis toplantısına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlık etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan meclis toplantısında bir açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Yeni dönemin ilk meclisi için bir aradayız. 31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Hep birlikte meclis olarak halkımıza hizmet edeceğiz. Çayırova için güzel kararlar almayı rabbim hepimize nasip eder inşallah.”

GÖREVLER BELLİ OLDU

Gündem dışı söz alan meclis üyelerinin ardından, meclis toplantısında, meclis başkanvekilleri, katip üyeleri ve komisyon üyeleri için oylama gerçekleşti. Çayırova Belediyesi’nde yeni dönemde görev alacak isimler şu şekilde belirlendi;

Meclis Başkan Vekilleri; Birinci Başkan Vekili Metin Demirci, İkinci Meclis Başkan vekili Günay Uzun

Encümen Üyeleri; Sadettin Arıkboğa, Sefa Yılmaz, Neşe Aydın

İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri; Fatmanur Çelik, İskender Turan, Erdem Karakaş, Baran Aydın, İlhami Bayrak

Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri; Metin Demirci, Ahmet Güçer, Tamer Toplu, Ahmet Kaygusuz, Kader Aras

Hukuk, Dilekçe, Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Üyeleri; Ferhat Karabulut, Atilla Aydın, Seyhan Dünmez, Diren Eroğlu, Fatih Yeşilkaya

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Temsilcileri; Nizamettin Günay(Asil), Ercan Aslan(Yedek)

Marmara Belediyeler Birliği Temsilcileri; Bekir Bilgiç(Asil), Kadir Kurun(Yedek)

Gebze Belediyeler Birliği Temsilcileri; Günay Uzun(Asil), Sefa Yılmaz(Asil), Ahmet Güçer(Yedek)

BİR SONRAKİ MECLİS 2 MAYIS’TA

17 gündem maddesinin oylanıp karara bağlanmasının ardından Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 02 Mayıs Perşembe saat 14.00’da yapılması kararlaştırılmasıyla birlikte yeni dönemin ilk meclis toplantısı sona ermiş oldu.