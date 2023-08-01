Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Çayırovalı gençlerin spor yapması için ilçeye kazandırdığı yeni halı sahaların inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren ve bu bağlamda ilçeye birçok proje kazandıran Başkan Çiftçi, Çayırovalı gençler için 10 yeni halı saha yapacaklarını açıklamıştı.

Çayırova’nın geleceği olan gençler için yeni spor alanları üreten Çiftçi’nin ilçe gençlerine müjdelediği yeni halı sahaların yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin farklı noktalarına inşa edilecek halı sahalar şekillenmeye başladı. Hummalı bir şekilde devam eden proje çalışması kapsamında, ekipler en kısa sürede halı sahaları tamamlayarak, Çayırovalı gençlerin hizmetine açmayı planlıyor.

ÇALIŞMALAR SON SÜRAT

Şekerpınar Mahallesi Cemal Murat Parkı’nda inşa edilen halı saha ile Kuştepe Stadyumu arkasında inşa edilen iki halı sahada çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü halı saha inşaatlarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Yapımı süren 20x40 metre ebatlarındaki halı sahalar tamamlandığında, kente 8 bin metrekare yeni spor alanı kazandırılmış olacak.