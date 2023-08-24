Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Yenimahalle’ye kazandırdığı Aile Sağlığı Merkezi (ASM), imzalanan protokolle Kocaeli İl sağlık Müdürlüğü’ne devredildi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Yenimahalle ASM için, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol yapıldı.

Yenimahalle’de ikamet eden ilçe sakinlerinin eksikliğini hissettiği ve kompleks yapısıyla mahalle sakinlerinin ihtiyacına yanıt verecek olan Yenimahalle ASM, yer teslimi ve doktor görevlendirmesiyle ilgili protokolün imzalanmasıyla birlikte Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çayırova Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak hekim görevlendirmesinin ardından Yenimahalle’deki aile sağlığı merkezi sayısı ikiye çıkmış olacak.

PROJE İKİ KATTAN OLUŞUYOR

Yenimahalle’de ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden Başkan Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, iki kattan oluşuyor. Giriş katında spor salonu ve muhtarlık ofisi, ikinci katta ise Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Proje Yenimahalle’nin önemli bir eksikliğini giderecek.

Protokol imza törenine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yapımını tamamlayarak hizmete hazır hale getirdiğimiz Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezimizin yer teslimi ve doktor görevlendirmesi ile ilgili protokolü imzalayarak Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Yüksel Pehlevan'a teslim ettik. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak hekim görevlendirmesiyle Yenimahalle'mizde hizmet verecek aile sağlığı merkezi ikiye çıkmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.