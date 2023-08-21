Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde YKS sınavına hazırlanan 119 öğrenci, önemli başarıya imza atarak, tercih ettikleri bölümlere yerleşti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı gençlerin eğitimine büyük önem veren ve onların geleceği için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, 119 genci üniversiteli yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Gençlik Merkezi’nde YKS sınavına hazırlan Çayırovalı gençlerin 119’u tercih ettikleri üniversite bölümlerine yerleşerek önemli başarıya imza attı. Çayırova Belediyesi’nin ücretsiz YKS hazırlık kursunda yıl boyunca eğitim gören gençler, geçtiğimiz Cumartesi günü YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ BÖLÜMLERE YERLEŞTİLER

Diş hekimliğinden, hukuk fakültesine, mühendislikten, hemşireliğe, psikoloji bölümünden öğretmenliğe kadar birçok önemli bölüme yerleşme başarısını gösteren Çayırovalı gençlere bir tebrik de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den geldi.

Başkan Çiftçi, “Eğitim önceliğimiz, gençlerimiz geleceğimiz anlayışıyla ilçemizdeki öğrencilerimiz için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gençlik Merkezi’mizde eğitim alan gençlerimizin başarısı bizleri çok mutlu etti. YKS yerleştirme sonuçları sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşen tüm gençlerimize başarılı bir üniversite eğitimi diliyorum” dedi.