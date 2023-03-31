Deprem bölgesinden Çayırova’ya gelen depremzedeler için iftar yemeği düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan Kur’an-ı Kerim ve dua ile başlayan iftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın , "11 ilde meydana gelen depremin burukluğu ile rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerif’i idrak ediyoruz. Rabbim bizlere her zorluğun yanında bir kolaylık veriyor. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimiz, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız sonuna kadar sizlerle birlikte. Zorlukları hep birlikte aşacağız’’ ifadelerini kullandı.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’da, “Ülkemiz büyük bir felaketten geçti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaraları hep birlikte sarıyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir devletimiz var. Dünyada eşi benzeri olmayan güzellikte de insanımız var.’’ dedi.

SİZLERLE YAŞAMAKTAN MUTLUYUZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Bizler biriz ve beraberiz. Deprem bölgesinden ilçemize gelen kardeşlerimiz bizim misafirimiz ve başımızın tacı. Biz bütün kardeşlerimizi elimizden geldiğince ziyaret ettik. Sizlerle birlikte Çayırova’da yaşamaktan memnunuz ve mutluyuz. Daima yanındayız’’ diye konuştu.