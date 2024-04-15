Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçedeki parklarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına bayram tatili sonrasında da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı vatandaşların, ilçedeki parklarda huzurlu vakit geçirmesi için sürekli olarak çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çayırova’nın yeşil alanları için mevsimlik bakım çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekipler, ilçedeki parklarda da temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca yaptıkları temizlik çalışmalarına tatilin sona ermesiyle birlikte hız kazandırdı. İlçe genelinde tespit edilen parklar düzenli olarak temizlenirken, vatandaşların talepleri doğrultusunda da hareket eden ekipler, ilçedeki tüm parkları dip köşe temizleyerek, ilçe sakinlerinin daha konforlu ve hijyenik alanlarda vakit geçirmelerini sağlıyor. Çayırovalı ilçe sakinleri, parklarda gerçekleştirilen düzenli temizlik çalışmalarından ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.