Kocaeli Çayırova Belediyesi, faaliyet gösteren il dernekleriyle birlikte Hatay’ın Defne ilçesinde iftar programı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak ve hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, Çayırova’da faaliyet gösteren İl Dernekleriyle birlikte depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Özel Kalem Müdürü Aydın Turan ve il dernek başkanları, depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptılar.

Dernek başkanları, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Remazan’ın bereketini depremzedelerle paylaştıklarını ifade etiler.

Çayırova Belediyesi afet koordinasyon merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan dernek başkanları, depremin ilk anından itibaren Hatay Defne’de çanla başla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.