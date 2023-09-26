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İlçe genelinde 9 farklı noktada kurulan çadırlar aracılığıyla Çayırovalılara kandil simidi ikramı gerçekleştirildi. İlçe genelinde kurulan çadırlarda, Çayırovalılara kandil simidi dağıtan Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sakinlerinin mübarek Mevlid Kandili’ni de tebrik etti.

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Çayırova Belediyesi ekipleri, Mevlid Kandili dolayısıyla ilçe sakinlerine kandil simidi ikramında bulundu. KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Mevlid Kandili’nde de ilçe sakinlerini unutmadı.

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