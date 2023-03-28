Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde yaşlılar ve orman haftası renkli görüntülere sahne olan çeşitli etkinliklerle kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çocukların gelişimi ve hayata hazırlanmaları için eğitimlere hız kesmeden devam eden Çayırova Belediyesi çocuk kulüpleri yaşlılar ve orman haftasını kutladı.

Çocuklar yaşlılar haftasında yaşlılarla bir araya gelerek büyüklerinin hikâyelerini dinledi. Diğer yandan drama etkinliği ile yaşlılar haftasını kutlayan çocuklar geçmişe yolculuk yaptı.

Eski zamanları canlandıran çocuklar, teknolojinin olmadığı dönemlerdeki hayatı yaşayarak yaşlıların geçtiği dönemleri bir günlüğüne de olsa tecrübe etti.

Orman haftası etkinliklerinde ise çiçek dikimi yapan miniklere öğretmenleri ağaçların önemi anlatılarak doğayı ve ormanları koruma bilincini aşıladı.