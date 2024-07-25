Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde meslek ve sanat edindirme kursları eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Çayırovalı kadınlar, dikiş ve örgü kurslarıyla birlikte hem sosyalleşiyor hem de zanaat öğreniyorlar.KOCAELİ (İGFA) - 7’den 70’e eğitim anlayışıyla ilçedeki herkes için kurslar düzenlemeye ve tüm Çayırovalıların kendilerini geliştirmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki kadınların da sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde verilen meslek ve sanat edindirme kursları kapsamında dikiş ve örgü alanlarında eğitim alan Çayırovalı kadınlar, hem meslek öğrendiklerini hem de sosyalleştiklerini belirtiyor. Uzman eğitmenler eşliğinde kurs alan Çayırovalı kadınlar kendilerine bu imkanı sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyor.

“MESLEK ÖĞRENİYORUZ”

Yaklaşık dört aydır Şekerpınar Bilgievi’ndeki dikiş kursuna geldiğini belirten Canan Fecir, “İsmim Canan Fecir, yaklaşık 4 aydır burada kursa geliyorum. Hocalarımız çok güzel, çok memnunuz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sunduğu için. Güzel faaliyet oluyor bizim için, çok güzel katkı sağlıyor ve güzel bir ortamda eğitim görüyoruz, hem de bir yandan meslek öğreniyoruz evimize katkı sağlayabiliyoruz” dedi.

“SOSYALLEŞMEMİZE İMKAN SUNUYOR”

Dikiş kursiyerlerinden olan Remziye Şahin ise, “Şekerpınar Bilgievi’nde dikiş kursuna geliyorum ve çok memnunum. Belediyemiz bizim için böyle faaliyetler çıkardığından dolayı çok mutlu olduk. Buraya gelmesek evde oturacaktık ama buraya gelip hem el becerimizi geliştiriyoruz hem de sosyalleşiyoruz” açıklamasında bulundu.

“PSİKOLOJİK OLARAK KATKI SUNDU”

Örgü kursunda eğitim gören Nezaket Köse, “Normalde bir çocuğum var hasta olan onunla ilgileniyordum. Burada böyle bir kurs açılması ve buraya gelebilmem bana psikolojik olarak çok destek sağladı. Burası benim için çok iyi bir ortam oldu. Belediye başkanımıza bu imkanı bize sunduğu için çok teşekkür ederim, Allah ondan razı olsun. Bu tarz kurslar sayesinde evden çıkıyoruz, burada arkadaşlarımızla iki sohbet ediyoruz ve el becerimizi geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.