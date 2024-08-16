Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün minik yüzücülerinin hedefleri büyük. Çayırova Belediyesi bünyesinde yüzme eğitimi alan sporcular, elde ettikleri başarılara yenilerini ekleyerek ilerleyen yıllarda Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor.KOCAELİ (İGFA) - Spor alanında yapılan atılım ve yatırımlarla Çayırova’ya ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran Çayırova Belediyesi, yıldız sporcular yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlarına devam eden yüzme branşı sporcularının hedefi ise çok büyük. Minik yaşlarında başladıkları yüzmede birçok başarı elde eden yüzücüler, ilerleyen yıllarda elde ettikleri derecelerle hem milli takıma gitmek hem de ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor. Çayırovalı minik yüzücüler kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye de çok teşekkür ediyor.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Bugüne kadar il yarışmalarında birçok başarılı sonuca imza atan 11 yaşındaki Çisil Ada Koç, yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nde 3 tane birinciliğim, bir tane ikinciliğim, bir tane de dördüncülüğüm var. Hedeflerim ilde aldığım barajlardan dolayı bölge yarışlarına katıldım. Buradaki derecelerimden ötürü de finallere katılacağım. Finallerde güzel dereceler elde edip milli takıma katılıp, olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Öncelikle aileme, Umut hocama, Canan hocama çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye de şimdiki ve bundan sonraki yarışlarda bize olan desteğinden ötürü çok teşekkür ederim” dedi.

3 BÖLGE BİRİNCİLİĞİ VAR

3 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini söyleyen 10 yaşındaki Yağmur Yeni ise, “3 tane bölge birinciliğim ve bir tane de bölge üçüncülüğüm var. Bölgeden aldığım başarılarla finallere gitmeyi, burada elde edeceğim başarılarla da milli takıma giderek ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Hocalarıma ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar. Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bu zamana kadar yarışlarda bize destek olduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HEP DESTEKÇİLERİ OLACAĞIZ”

3 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen 10 yaşındaki Egemen Çağ ise, “Kocaeli yarışlarında bir tane birinciliğim, bir tane ikinciliğim ve bir tane de üçüncülüğüm var. Hedeflerim hem milli takımda hem de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise yaptığı açıklamada, “İnşallah geleceğin milli takım ve olimpiyat sporcuları olacak çocuklarımızın her zaman yanında, hep destekçileri olacağız. Sporcularımıza başarılar diliyor, hocalarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.