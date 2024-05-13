Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Anneler Günü programları kapsamında, annelerine hazırladıkları gösterileri sergiledi. Anne ve Çayırovalı minikleri bu özel günde yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Rabbim bütün annelerimize sağlık ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı minikler, Anneler Günü’ne özel hazırladıkları gösterilerle annelerinin yüzlerini güldürdü. Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, bu özel güne hazırladıkları gösterilerle anneleriyle doyasıya eğlendi. Annelerine hazırladıkları gösterilerin yanı sıra, anneleriyle oyun oynayan, çerçeve, önlük boyama vb. Çayırovalı minikler, unutulmaz bir gün geçirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılım sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada annelerin ve çocukların mutluluklarına ortak oldu. Hediye takdimiyle başlayan programda, daha sonra anne çocuk oyunları oynandı.

“ANNELER BAŞIMIZIN TACIDIR”

Anneler Günü’ne özel etkinlikte söz alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Rabbim bütün annelerimize sağlık ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Bu vesile ile her birinizin ayrı ayrı Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Biz biliyoruz ki bizim için her gün Anneler Günü’dür. Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. Anneler bizim için kıymetlidir, başımızın tacıdır. Annelerimizin kıymetini bilmeliyiz.

“ÇOCUKLARI MUTLUYSA ANNELER DE MUTLU”

Rabbim anne ve babalarının rızasını alanlardan eyler hepimizi inşallah. Anneler, çocukları ne kadar mutlu olursa, çocuklar geleceğe ne kadar güzel hazırlanırsa, daha çok mutlu oluyorlar. Biz bunun bilinciyle, çocuklarınızı bize nasıl emanet ettiyseniz o hassasiyetle bu yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından, programa katılan annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp, karanfil hediye etti. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.