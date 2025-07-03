Bahçem Çayırova Projesi kapsamında oluşturulan Çayırova Lavanta Bahçesi’nde ilk hasat gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova’da doğayla iç içe, renklerin ve güzel kokuların büyüleyici bir yolculuğa çıkardığı renkli bir etkinlik geride kaldı. Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan Bahçem Çayırova Projesi kapsamında oluşturulan Lavanta Bahçesi’nde ilk hasat gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan lavanta bahçesi, yüzlerce Çayırovalıyı bir araya getirdi. Şekerpınar Mahallesi’nde oluşturulan lavanta bahçesinde gerçekleştirilen hasat programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı.

“TOPRAKLA VE DOĞAYLA İÇ İÇE OLMA FIRSATI”

Lavanta kokuları arasında kurulan salıncaklar, fotoğraf hatıra köşeleri ve limonata ikramlarıyla güzel bir ortamda geçen programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Bu çalışma bir hayalle başladı. Bir koşturmaca içerisine girince görüyoruz ki günler geçmiş, haftalar bitmiş. Tam da bu noktada istediğimizde ve bu doğrultuda mücadele ettiğimizde Çayırova’da ilçe sakinlerimize toprakla doğayla iç içe olma fırsatı verebiliriz.

“HER BİR BİREYİMİZ BU SÜRECE DAHİL OLSUN”

Bu kapsamda da lavanta bahçemizde lavanta hasadı münasebetiyle bir araya geldik. Bizim projemizin adı Bahçem Çayırova ve projemiz sadece bu alanı kapsamıyor. İlk olarak 12 dönümlük alanda projemiz hayat buluyor. Tarım atölyesi, bostan, bahçe, aromatik bitki alanları gibi mekanları oluşturup, başta çocuklarımız olmak üzere her bir bireyimizin bu sürece dahil olmasını istiyoruz.

“1,5-2 YIL ÖNCE TOHUMLARINI ATTIK”

Her bir bireyimizin, başta çocuklarımız olmak üzere toprağa dokunmaları, bu tür faaliyetlerde yer almalarını istiyoruz. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yaklaşık 1,5-2 yıl önce tohumunu attığımız bu projenin daha da geliştirilerek, her bir bireyimizin faydalanacağı bir çalışma haline getireceğiz. Bugün hep birlikte lavanta hasadı yapacağız.”

“KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİK”

Konuşmanın ardından Başkan Çiftçi ve yüzlerce Çayırovalı hep birlikte lavanta hasadı gerçekleştirdi. Program sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Doğanın en güzel hediyesi lavantalarla dolu bahçemizde, mor bir rüyayı birlikte yaşadık. Hasadımızı yaptık, lavanta kokularıyla dolu bir atmosferde huzur bulduk. Fotoğraf alanlarımızda bu anıları ölümsüzleştirdik, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdik” dedi.