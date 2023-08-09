Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle proje turlarında buluşmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, proje turunda yaptığı açıklamada ilçeye iki küçük sanayi sitesi yapılacağını dile getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da düzenli olarak gerçekleşen proje turları sayesinde Çayırovalılar, yeni dönemde ilçeye kazandırılan eser ve hizmetleri yerinde görüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hemşerilerine yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden eserleri yerinde anlattı. İlçede bulunan 9 mahallenin 9’unun da kendisine has ihtiyaçları olduğunu ve bu minvalde tüm mahallelerde projeler ürettiklerini dile getiren Başkan Çiftçi, proje turu gezisine katılan Çayırovalılara eserler hakkında bilgi verdi.

Çiftçi, proje turu gezisinde ilçeye iki küçük sanayi sitesi kazandırılacağını belirtirken, şunları dile getirdi; “Şehir içerisinde ve apartman altlarında yer alan dükkânlar var. Bunlar için küçük sanayi sitesi projemizi hayata geçiriyoruz. Hızlı bir şekilde projelendirdik, ihalesini yaptık ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. İnşaatı da en kısa sürede başlayacak.

İKİNCİ SANAYİ SİTESİ DE YAPILACAK

İlçemize ikinci küçük sanayi sitesini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıyor. Sazlıdere mevkiinde bulunan vatandaşlarımız için bakanlığımız hemen bulundukları yerin yanına konut yaptı. Buradaki vatandaşlarımız taşındıktan sonra Sazlıdere mevkiine de ikinci küçük sanayi sitesi bakanlığımız tarafından yapılacak.”