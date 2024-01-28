Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, Kick Boks Türkiye Şampiyonası genç bayanlar 70 kilogram full contact stilde Türkiye Şampiyonu olduKOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spor kenti Çayırova vizyonu meyvelerini vermeye devam ediyor.

Çayırovalı çocukların ve gençlerin sporla iç içe olabilmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, ülke genelindeki müsabakalarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcuları önemli dereceler elde etti. Turnuvada 70 kilogram full contact stilde genç bayanlar kategorisinde mücadele eden Sinem Erdoğan, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

BİR ALTIN BİR BRONZ MADALYA

Sinem Erdoğan’ın gösterdiği Türkiye Şampiyonluğu başarısı Çayırova’da büyük bir sevinç yarattı.

Öte yandan aynı turnuvada mücadele eden bir diğer Çayırova Belediyesi sporcusu Ahmet Eren İyigün, 60+ kg full contact stilde üçüncülük madalyasını Çayırova’ya getirdi. Antalya’daki turnuvadan bir Türkiye şampiyonluğu bir de Türkiye üçüncülüğü madalyası alan sporcuların başarısını tebrik eden Başkan Çiftçi, “Spor kenti Çayırova’dan Türkiye şampiyonu. Antalya’da düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu olan Sinem Erdoğan ve Türkiye üçüncüsü olan Ahmet Eren İyigün’ü canı gönülden kutluyorum” dedi