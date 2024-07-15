Yoğun şekilde çay hasadını sürdüren üreticilerden bugüne kadar 12 bin ton yaş çay alımı yapan Çaykur, kaliteden ödün vermemek adına kısa süreliğine alımlara dekara 30 kilogramdan devam edileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yaş çay alımlarının 18 gündür serbest olarak gerçekleştiğini belirten Çaykur, üreticilerin tamamının yoğun şekilde çay hasadına başladığını belirtti.

Bugüne kadar 12 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiğini kaydeden Çaykur, bir günlük kapasite kadar yaş çay da alım yerlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Kaliteden ödün vermemek adına kısa bir süreliğine alımlara, dekara 30 kilogramdan devam edilecektir. Üreticilerimizin acele etmemesi, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu; ayrıca üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

Çaykur, üreticilerin kurumsal açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemesini ve doğru bilgiyi bağlı bulunduğu fabrika yada Genel Müdürlük'ten alınmasını istedi.