Küresel anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörünün en önemli ticaret platformlarından biri olan CBME Türkiye, 3-6 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 43. kez düzenlenecek. Bölgenin En Büyük Fuarına 120’den Fazla Ülkeden Alıcı BekleniyorİSTANBUL (İGFA) - Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ile Rusya-BDT bölgelerindeki bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını, 30 yılı aşkın süredir başarıyla karşılayan CBME Türkiye’nin Aralık ayındaki 2025 buluşması için stant satışları başladı. Fuarda yer almak isteyen Bursalı sektör firmaları, Haziran ayına kadar geçerli olan erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

Bu yıl CBME Türkiye’nin, sektörde büyüme potansiyeli yüksek olan bebek beslenme ve hijyen ürünleri ile hamile ve anne ürünleri kategorilerine daha çok odaklanacağı bilgisini paylaşan Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Küresel bebek ürünleri pazarında önemli bir yer tutan bu segmentler, fuar katılımcıları ve sektör profesyonelleri için özel avantajlarla sunulacak. Bu sayede katılımcı ve ziyaretçilerimize yeni iş alanları oluşturabileceğiz” dedi. Dinçer açıklamasında, CBME Türkiye’nin, üreticiler ile distribütörler, zincir mağazalar ve e-ticaret platformları arasında stratejik iş birlikleri kurarak, sektördeki ticaret hacmini genişleteceğini de vurguladı.

Hatırlanacağı gibi İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen son organizasyon, 100’den fazla ülkeden ziyaretçi çekerek uluslararası pazarda büyük ilgi gördü ve ziyaretçi yoğunluğunu yüzde 11 arttırmıştı.