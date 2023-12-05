Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi, amonyum sülfat gübresi üretiminde AB standartlarının sağlanması için gerekli yetkinlikleri yerine getirerek CE sertifikası almaya hak kazandı.SAMSUN (İGFA) - Türkiye’nin yıllık 1 milyon ton amonyum sülfat gübresi ihtiyacının yüzde 50’sinden fazlasını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip olan Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi, amonyum sülfat üretiminin AB standartlarına uyumunu, CE sertifikasıyla tescilledi.

Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen Gübrede Avrupa Birliği (AB) Regülasyonu ve CE Sertifikasyon Semineri’nde, CE belgesini Eti Bakır Samsun İşletmesi adına Amonyum Sülfat Ünitesi Başmühendisi Bilal Osman Turan ve Laboratuvar Mühendisi Ayhan Hacıismailoğlu aldı.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ürün satışı yapmak için en önemli koşullar arasında yer alan CE Sertifikası (Conformité Européenne), ürünlerin hayvan ve bitki sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve amacına uygun kullanılması halinde çevreye bir zararı olmadığını kanıtlıyor. CE belgesi, AB dışında üretilen ürünler için aynı zamanda bir pasaport niteliği taşıyor.

TÜRK TARIMINA AMONYUM SÜLFAT DESTEĞİ

Kalite ve çevre güvenliğine yönelik süreçlerini sürekli olarak iyileştirerek sürdürülebilir üretimin en iyi örneklerinden biri haline gelen Eti Bakır’ın Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, “Türkiye’nin tek izabe tesisi olan Samsun işletmemizde, bakır üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan sülfürik asitten amonyum sülfat gübresi üretiyoruz. Yılda 665 bin tonluk üretim kapasitemiz, Türkiye’nin amonyum sülfat ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Teknik değerlendirme ve analizlerin yetkili akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmesi sonucu ürünümüzün CE kapsamına alınması, üretici olarak bir anlamda garanti beyanı anlamı taşıyor. Kaynakların etkin ve maksimum verim hedefiyle kullanımının yanında, üretimin güvenli koşullarda yapılmasına ve uluslararası standartlara uygunluğuna önem veriyoruz” dedi.