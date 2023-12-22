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Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği(ÇEKAD) Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, derneğin genel kurulunda, oldukça iddialı konuşarak, 15 milyon emeklinin hakkını biz kadınlar mücadele ederek alacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Bir süre önce kuruluş çalışmaları tamamlanan Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan seçimde başkanlığa Emel Denizaslanı getirildi.



Karşıyaka Sancar Maruflu STK Yerleşkesinde yapılan genel kurulda konuşan Denizaslanı, uygulanan ekonomik politikaların en çok kadın emeklileri etkilediğini belirterek,”Bütçeden sadaka değil, barınma, ısınma, gıda ve sağlık giderleri ve insanca yaşam için hakkımızı istiyoruz.”dedi.

Denizaslanı, emeklilere TUİK verilerine göre yapılan zamların asla yetmediğini belirterek, “Asgari ücret açlık sınırının altındayken, bu ülkeye yıllarca çalışıp, vergi veren ve emekli olan, ikinci baharı yaşama hayalleri kuranların aldıkları emekli maaşları asgari ücretin neredeyse üçte ikisi düzeyinde. Emekliler asgari ücretin altında maaşla nasıl yaşayabilir?”diye sordu.

EMEKLİ KİMSEYE YÜK DEĞİL

Emeklilerin sürekli suçlanan insanlar haline geldiğini, bunun da çok yaralayıcı olduğunu ifade eden ÇEKAD Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, “İslam dini büyüklere saygı duymayı öğretir. Onları yük olarak görmemeliyiz. Uygulanan politikalarla emeklilerin sorumluluğu ailelere yüklenilmek isteniyor. Oysa biz sadaka değil, vergilerimizin karşılığını istiyoruz. Emeklilikte verilen aylıklar lütuf değil, kazanılmış haktır. Bu hakkımızı kullanabilmek için iktidarıyla karşı karşıya gelmek çok acıdır. Emeklilerin maaşları asla açlık ve yoksulluk sınırının altında olmamalıdır” diye konuştu.

HAK MÜCADELESİNE SEN DE KATIL

Kadın emeklilerin sorunlarının farklılığını da vurgu yapan Denizaslanı, yaşadıkları zorlukları şöyle özetledi:

“Kadın emekliler çok zor durumda. Eşini kaybeden kadınların ve kız çocuklarının aldıkları maaş oranlarını da çok aşağı çektiler. Kadın emeklilerin iş bulması da çok zorlaştı. Belirli bir yaştan sonra işi bulamıyor, belirli bir mesleği olmayanlar da kendilerine iş alanları yaratmakta zorlanıyorlar. Geçinemeyen emekli kadınlar çocuk bakıyor, temizlik işi yapıyor, yemek yapıyor. Kira ve faturalar ödenemiyor, suyunu akıtamıyor, doğalgazı yakamıyor, hastalığını zamanında tedavi ettiremiyor, ilacını alamıyor. Bu nedenle, kadın emeklileri, iktidardan hesap sormak ve bu ülkenin var olan kaynaklarından haklarımızı alabilmek için birlik olmaya, derneğimize üye olmaya çağırıyoruz.“Hak mücadelemize sen de katıl” diyoruz.”

Devletin evi olmayan ve kronik sağlık sorunu olan emekli kadınlara destek olmasını da isteyen Denizaslanı, ÇEKAD’ın sosyal güvenlik kurumlarından maaş alan emekli, dul ve yetim kadınlar ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınlarının hak ve menf1aatlerini korumak, yasal haklarının kapsamını genişletmek, yasalarla tarif edilen haklarının güncellenmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Divan Başkanlığını Mesude Öney’in yaptığı genel kurulda yapılan açık oylamada asil yönetim kurulu üyeliklerine, Emel Gündüz Denizaslanı, Figen Evrenkaya, Nergis Dönmez, Nuriye Çelik ve Sevim Yeniçınar seçildi. Mesude Öney, Sacide Ilıca ve Süheyla Diker Denetim Kurulu oluşturdu.