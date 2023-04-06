Tekirdağ Çorlu’da elektronikçi dükkanının önündeki çöp kovası ile dubayı gözüne kestiren şahıs, çekçek arabasıyla hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir elektronikçi dükkanında meydana geldi. Çekçek arabasıyla yol kenarındaki konteynerlerin yanına yanaşan iki şahıstan biri, dükkan önündeki esnafa ait duba ile çöp konteynerini çekçek arabasına yükledi.

Çekçekli şahıslar kurnazlık yapıyor

Sinsilikten de geri kalmayan hırsızlar, çaldıkları malzemeleri, çekçek arabası üzerinde görünmemesi için geri dönüşüm atıklarının altına yerleştiriyor. Çekçekçi şahısların, plastik duba ve çöp kovasını çaldığı anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Durumdan rahatsızlığını dile getiren vatandaşlar, ‘çekçekçi’ diye tabir edilen şahıslara yönelik sıkı tedbirler alınmasını istedi.