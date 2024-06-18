Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan “ÇEKÜL Kültür Elçileri, Balıkesir Kentimin Öyküsü EğitimProgramı” başarıyla tamamlandı.BALIKESİR (İGFA) - Şubat 2024 tarihinde başlayan “ÇEKÜL Kültür Elçileri: Balıkesir Kentimin Öyküsü Eğitim Programı”, Edremit ilçesindeki 16 farklı okuldan 23 öğretmen tarafından 634 öğrenciye uygulandı. Eğitim, doğa, kültür ve insanarasındaki vazgeçilmez ilişkiyi temel alan etkinliklerle zenginleştirildi.

21-22 Şubat 2024 tarihlerindegerçekleştirilen öğretmen eğitimlerinin ardından programa katılan 27 öğretmen,Kentimin Öyküsü kılavuzunu öğrencileriyle uygulamaya başladı.

Toplam 20etkinlikten oluşan kılavuz, sınıf içinde ve kentin farklı yerlerinde uygulandı.Örneğin, birçok sınıf Antandros Antik Kenti'ni ziyaret ederek Eskinin BilimiArkeoloji etkinliğini gerçekleştirdi. Motiflerdeki Doğa etkinliği ileöğrenciler, bölgedeki canlıları ve bu canlıların kültür üzerindeki etkilerinikeşfetti. Geçmişten Öğreniyorum etkinliği ile miras, bellek ve müze kavramlarını öğrendiler.

Geleneksel Konutlar etkinliği ise öğrencilerin yerel mimariyi keşfetmesini sağladı.

12 Haziran'da gerçekleştirilen programkapanış etkinliği, IDA Madra Jeoparkı Müzesi'nde yapıldı.

Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Derya Solak, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen ve Bilgi Ağacı Eğitim Uzmanı Pınar Ayöz Saydamkatıldı. 24 öğretmen ve öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen,programın öğrenciler üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz Balıkesir'i doğası vetarihiyle etkileşim içinde, geçmişten bugüne yaşamaya devam eden mirası farklıyönleriyle keşfetti" dedi. Öğretmenler, programın öğrencileresağladığı faydaları dile getirerek, yeni sınıflarıyla programı uygulamaya devametmek istediklerini belirttiler. Sertifika töreninin ardından katılımcılar,Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti ve yerel tarımsalürünler hakkında bilgi aldı.

Başarıyla tamamlanan ÇEKÜL KültürElçileri: Balıkesir Kentimin Öyküsü Eğitim Programı'nın, önümüzdeki dönemlerdeBalıkesir'in farklı ilçelerindeki öğretmen ve öğrencilerle buluşması planlanıyor.