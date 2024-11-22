24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pek çok öğrenci, öğretmen adına ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanlarına fidanlar dikerek doğaya ayrılan saygıyı ve tedavi edilen sevgilerini gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı'nın ilk yıllarında başlayan ve büyük ilgi gören “92 Ormanı Projesi”, 1994 yılında 7 Ağaç Ormanları Programı'na dönüştü. Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özgür öğrenci, doğaya katkı sağlayarak anlamlı bir hediye sunuyor.

ÇEKÜL Vakfı'nın başlattığı 7 Ağaç Ormanları Programı'na destek veren kurumlar, bölgelere fidan hediye ederek hem onlara dinleyen takdir ve minnetarlığı hem de doğal çevreyi koruma bilincine katkı sağlıyorlar.

Her yıl artan sayıda öğrenci, üretim, doğa dostu bir özgürlükle sevgi ve saygısını göstermek için bu anlamlı yolu tercih ediyor. ÇEKÜL Vakfı, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenci ve velilere ''Fidanlar hediye ederek öğretmenlerinizi sevindirirken, sizlerin doğasına ve Cumhuriyetimize kalıcı bir katkıda bulunabilirsiniz'' çağında bulundu.